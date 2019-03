Mulher dá à luz seis gémeos em nove minutos

Uma mulher deu à luz seis bebés em nove minutos em Houston, no Texas. Thelma Chiaka é agora mãe de quatro rapazes e duas raparigas – a estas últimas deu o nome de Zina e Zuriel.

O parto ocorreu entre as 4h50 e as 4h59 no Hospital Feminino do Texas, nos Estados Unidos. Os bebés pesam entre 400 e 900 gramas.