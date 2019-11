Ciclista que mostrou dedo do meio a Trump foi eleita na Virgínia

estado norte-americano da Virgínia, Juli Briskman foi ultrapassada pela comitiva presidencial e decidiu mostrar o dedo do meio ao presidente dos Estados Unidos , Donald Trump. Acabou despedida. Agora, ganhou um assento no Conselho de Supervisores do condado de Loudoun.

Em outubro de 2017, no

Briskman, de 52 anos, concorreu como democrata e derrotou a republicana Suzanne Volpe, que ocupava o cargo há oito anos. No Twitter, agradeceu aos apoiantes e disse aguardar "com expectativa" representar os seus amigos e vizinhos. Na mesma publicação, partilhou uma notícia do Huffington Post com a fotografia que há dois anos se tornou viral.

Há dois anos, Juli Briskman partilhou nas suas redes sociais a fotografia em que mostrava o dedo do meio ao presidente dos EUA. Trabalhava, na altura, como analista de marketing na Akima - que tem contratos com o Estado. A empresa defendeu que a mulher tinha violado a política de redes sociais da empresa por usar uma imagem "obscena" no Twitter e no Facebook e acabou por despedi-la.



Cerca de um ano após ter sido demitida, Briskman anunciou que iria concorrer às eleições locais de 2019 e, em entrevista ao Expresso, justificou a decisão. "Este animal que está na Casa Banca instigou centenas de mulheres a concorrer às próximas eleições", disse.