Mortes por Covid-19 aumentam 16% em França

Em França, morreram mais 319 pessoas nas últimas 24 horas por Covid-19. Trata-se de um crescimento de 16% e ao todo, França regista 2.314 vítimas mortais devido ao novo coronavírus. O governo de Macron está a fazer esforços para aumentar o número de camas nos cuidados intensivos.





A taxa diária anunciada pelo governo só engloba as pessoas que morreram no hospital, mas as autoridades vão começar a recolher dados acerca das mortes em lares de idosos na próxima semana - e espera-se um aumento grande nas mortes.No país, o número de casos confirmados aumentou para 37.575. Na sexta-feira, 27, eram 32.964.