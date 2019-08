Morreu aos 79 anos o bilionário norte-americano David Koch, o sétimo mais rico do mundo de acordo com a Bloomberg Billionaires Index. Contudo, o império industrial que construiu ao lado do irmão - a Koch Industries - não basta para resumir a sua vida. Koch era um filantropo, conhecido por doar milhões à educação e às artes, e ativista da direita libertária, tendo financiado o Partido Republicano, o Tea Party e o Partido Libertário, por quem foi candidato a vice-presidente em 1980.





Há 27 anos, David Koch fora diagnosticado com cancro da próstata avançado, e foi-lhe dado poucos anos de vida. Foi no verão de 2018 que o magnata sofreu "uma deterioração do seu estado de saúde", que levou à sua morte esta sexta-feira. "Estamos profundamente entristecidos com esta situação, sentimos falta das perguntas perspicazes de David e de suas muitas contribuições para a Koch Industries", frisou o irmão Charles Koch, numa breve declaração, citada pela CBS News."Quem trabalhou com David [Koch] certamente experimentou um pouco da sua personalidade gigante e da sua paixão pela vida. Há 27 anos, David foi diagnosticado com cancro de próstata avançado e teve um prognóstico sombrio, que lhe reservava apenas alguns anos de vida. David gostava de dizer que uma combinação de brilhante médicos, medicamentos de última geração e a sua própria teimosia mantiveram o cancro à distância. Todos nós podemos estar gratos por isso, porque ele foi capaz de tocar muitas outras vidas como resposta", recordou ainda Charles Koch.Ao lado do irmão Charles, geriu a Koch Industries, uma das multinacionais mais influentes em áreas como o petróleo, a energia, a refinaria, os minerais e celulose. Nos bastidores da política, os irmãos Koch financiavam partidos e movimentos conversadores. Foi o dinheiro de Charles e David (cuja riqueza junta ultrapassada a do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, CEO da Amazon) que impulsionou o Tea Party após o democrata Barack Obama assumir a presidência em 2008. Durante décadas, os Koch também financiaram campanhas do Partido Repúblicano - à exceção de Donald Trump em 2016, de quem David odiava.

Nos último anos da sua vida, dedicou-se à filantropia. Uma das maiores doações que fez foi ao ballet: em 2008, doou 100 milhões dólares para reformar o New York State Theatre no Lincoln Center. Além disso, também doou milhões para vários hospitais e associações no combate ao cancro após viver na primeira pessoa a doença, a partir de 1992. Fez doações ao MIT, Universidade Johns Hopkins, M.D. Anderson Cancer Center, Hospital Presbiteriano de Nova Iorque e o Centro Médico Monte Sinai, em Nova Iorque, onde vivia.