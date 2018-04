Na cidade alemã de Ostritz está a decorrer um festival de música rock que homenageia o nascimento de Adolf Hitler. Chamado Schild und Schwert (em português Escudo e Espada), o festival que começou a 20 de Abril – dia em que nasceu o ditador – recebe "várias centenas de neo-nazis", refere o The Guardian.

Até ao final deste sábado são esperados no festival mais de mil neo-nazis.

No evento está a ser vendido "material de extrema-direita", incluindo t-shirt com slogans como "Branco é a minha cor preferida", "Adolf era o melhor" e "Guardiões da raça".

Cartazes espalhados pelo local do festival trazem escrito "Irmandade Ariana" e "Creches em vez de campos de refugiados".

Thorsten Heise, líder do partido de extrema-direita NPD (Partido de Democracia Nacional da Alemanha) e assumidamente xenófobo e anti-semita, é o organizador do festival. A legalidade do partido chegou a ser discutida em 2017 mas, devido à sua "influência limitado e ao seu pequeno número de membros", evitou uma proibição legal, explica o jornal britânico.

A polícia está a tentar garantir a segurança do festival no exterior, com rondas nas imediações, no interior do festival e na estação de comboios mais próxima.

No festival é ainda proibido álcool, garrafas de vidro, paus de bandeira ou certas raças de cães.

Segundo o jornal, uma pessoa terá sido detida por ter sido vista a fazer a saudação nazi, "Heil Hitler", considerada ilegal.