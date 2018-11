O ministro japonês responsável pelo combate à criminalidade informática nos Jogos Olímpicos de Tóquio declarou no parlamento que nunca utilizou um computador na vida. Face à incredulidade de alguns deputados presentes, Yoshitaka Sakurada explicou que tem muitas pessoas com experiência na matéria no seu gabinete.

"Desde os meus 25 anos que dou instruções às minhas equipas e secretárias. Nunca usei um computador na vida", disse Sakurada, de 68 anos.

"Acho inacreditável que alguém responsável pela aplicação de medidas de segurança informática nunca tenha usado um computador", criticou Masato Imai, deputado independente.