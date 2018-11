Acidente com dois autocarros escolares faz 40 feridos, a maior parte crianças

Três alunos estão entre os feridos graves de colisão na zona de Ammerndorf.

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas devido à colisão frontal de dois autocarros escolares na Alemanha. A maior parte das vítimas são jovens alunos havendo três em estado considerado grave. Os dois motoristas dos dois veículos estão entre os cinco feridos graves.



O choque aconteceu pelas 14h30 locais (13h30 em Lisboa) na estrada estatal 2245, entre Zirndorf e Ammerndorf. As viaturas terão colidido de frente, em circunstâncias ainda por apurar.



As autoridades montaram um forte dispositivo de resgate e assistência no local, com várias vítimas a serem retiradas de helicóptero para os hospitais da região de Fürth.