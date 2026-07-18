Ministro da Defesa dos EUA quer medir níveis de testosterona em militares mas urologistas mostram reservas

A ideia, segundo Pete Hegseth, é que todos possam "operar no seu máximo".

A obrigatoriedade de os militares com mais de 30 anos se sujeitarem a testes de testosterona anualmente está a gerar controvérsia nos Estados Unidos. A medida foi a anunciada pelo secretário de Estado da Defesa, Pete Hegseth, segundo o qual os militares que forem diagnosticados com uma deficiência desta hormona poderão optar por receber uma terapia de reposição. A ideia, segundo o governante, é que todos possam "operar no seu máximo".



Pete Hegseth, secretário de Estado da Defesa AP

“A iniciativa não visa um aprimoramento artificial, mas sim restaurar e otimizar as capacidades naturais, proteger a longevidade e garantir que os militares tenham a base biológica necessária para sustentar a luta”, disse Hegseth, sem especificar se as mulheres tamb é m seriam examinadas e se teriam acesso à terapia.

Mas impõem-se cautelas, segundo alguns especialistas ouvidos pela revista Time. Além de a comunidade médica não se mostrar consensual sobre se homens assintomáticos devem ou não ser sujeitos a este tipo de testes, muitos deles alertam para os perigos e os efeitos secundários que a terapia de reposição de testosterona pode trazer.

"Há efeitos colaterais”, explica o Dr. Jeff Morrison, urologista da Universidade do Colorado. “Se o homem tem interesse em melhorar a fertilidade, a terapia de reposição de testosterona provavelmente não é uma boa opção.”

Além de infertilidade, a terapia inclui um risco aumentado de coágulos sanguíneos, acne, sensibilidade mamária e irritabilidade. É geralmente considerada um tratamento de longo prazo ou para toda a vida. Por isso este especialista costuma recomendar aos seus pacientes com baixa testosterona mudanças no estilo de vida como melhorar o sono, perder peso e reduzir o stress, antes de avançar para a terapia. "Os homens não merecem sofrer com baixa testosterona. Mas eles precisam ser devidamente orientados sobre os riscos e benefícios da terapia."

A maioria dos homens passa por um declínio gradual nos níveis de testosterona a partir do final dos 30 ou início dos 40 anos e as diretrizes médicas nos Estados Unidos não recomendam a realização de exames de testosterona regulares, a menos que o paciente apresente sintomas que sugiram uma deficiência, como baixa líbido, disfunção erétil e anemia, ou tenha uma condição médica de risco que possa causar baixa testosterona, como o HIV. "A Associação Americana de Urologia e a Sociedade de Endocrinologia não recomendam a triagem rotineira de pessoas com este problema”, afirma o Dr. Ajay Nangia, professor de urologia do Sistema de Saúde da Universidade do Kansas. “A recomendação do Sr. Hegseth contraria essas diretrizes.”

Mas alguns médicos afirmam que examinar homens com mais de 30 anos, incluindo os que não apresentam sintomas, pode fornecer informações importantes. “Não existe melhor indicador de saúde geral para homens do que a testosterona. Homens com baixa testosterona têm maior probabilidade de sofrer ataques cardíacos e derrames, diabetes, obesidade e depressão. Não se trata apenas de sexo", explica, por sua vez ”, Mohit Khera, professor de urologia do Baylor College of Medicine em Houston, no Texas. “A baixa testosterona é como ter a luz de verificação do motor acesa. Talvez o paciente esteja stressado, a dormir mal ou tenha tido uma doença recente."

Este especialista afirma ainda que a probabilidade de os militares apresentarem baixos níveis de testosterona nos testes é elevada, devido às exigências da profissão. Testar os níveis de testosterona numa idade mais jovem pode fornecer à pessoa um valor de referência para comparação à medida que envelhece. Quanto maior a queda nos níveis de testosterona ao longo do tempo, mais pronunciados serão os efeitos negativos, assegura também Mohit Khera.

No entanto assegura: "Eu não trataria alguém que não apresentasse sintomas com terapia de reposição. Essa pessoa ficaria dependente disso para o resto da vida, por isso é importante que tudo seja feito corretamente.”