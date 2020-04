Uma estratégia de limpeza de uma praia na zona de Cádiz (Espanha) está a dar que falar e não é por bons motivos. Zahara de los Atunes decidiu desinfetar no sábado dois quilómetros do areal com uma solução de água com lixívia para que as crianças pudessem brincar no dia seguinte, altura em que, por determinação do governo espanhol já podiam sair à rua por determinado período de tempo depois de semanas de quarentena.Agora poderá ser aplicada uma multa. Agustín Conejo, que deu aval à ideia, já "reconheceu que foi um erro feito com a a melhor intenção", em declarações ao El Pais.No sábado, foi utilizada no areal a mesmo solução que havia desinfetado as ruas, "uma aberração ambiental" que pode implicar uma dura sanção.Logo que os tratores chegaram ao local, começaram a chegar denúncias às autoridades locais, nomeadamente através de vídeos, o que levou à instauração de processos, tanto mais que se tratava de uma zona protegida.