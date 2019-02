Elementos do exército estão escondidos na mata para tentarem impedir a saída de cidadãos do seu país e a entrada de brasileiros.

Militares da Venezuela enviados para garantirem o bloqueio da fronteira com o Brasil determinado pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, estão a usar as suas armas de guerra para assaltarem pessoas que usam trilhas na mata para tentarem cruzar de um país para outro.



A denúncia foi feita por cidadãos venezuelanos e brasileiros que este domingo foram vítimas desses militares ao tentarem usar trilhas entre a cidade brasileira de Pacaraima e a venezuelana Santa Helena, inclusive no lado brasileiro da fronteira.



De acordo com os relatos, militares venezuelanos escondidos na mata para tentarem impedir a saída de cidadãos do seu país e a entrada de brasileiros, surgem de repente, de arma em riste, numa das trilhas que são paralelas à fronteira oficial.



Leia tudo sobre o tema no Correio da Manhã.