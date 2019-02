Kelli Kinsella, de 37 anos, comia comida chinesa bastante calórica todos os dias quando o marido acabava o seu turno e levava a comida para casa. A britânica admite que começava os seus dias com três pães de queijo e cebola seguidos de uma baguete ao almoço.

"O meu marido era estafeta e entregava comida chinesa, por isso voltava para casa todas as noites com pilhas de comida", conta Kelli à imprensa britânica.



A seguir à comida chinesa seguiam-se batatas fritas que o casal comprava perto de casa. A mulher sentia-se frustrada porque o marido, independentemente do que comesse, não engordava.



Kelli chegou a pesar cerca de 177 quilos. Quando uma amiga sua recebeu um diagnóstico de cancro - que acabou por sobreviver - Kelli repensou toda a sua vida, nomeadamente o seu casamento, carreira e saúde.



Com o passar dos anos a felicidade com o marido foi-se esgotando e acabou por pedir o divórcio. No espaço de 15 meses a mulher perdeu 107 quilos tendo chegado ao peso final de 70 quilos.



Atualmente, Kelli é saudável e mantém uma relação de amizade com o agora ex-marido.