Milhares de trabalhadores têxteis no Bangladesh iniciaram este domingo, 13 de Janeiro, uma grave para protestar por salários mais altos. O rendimento mensal daqueles que fazem roupas para lojas globais é, neste momento, cerca de 83 euros.

O movimento, iniciado há uma semana, levou a que 52 fábricas parassem as suas atividades, com o líder sindical por detrás dos protestos, Aminul Islam, a acusar os donos de fábricas de recorrerem à violência contra manifestantes.

A agência France Presse (AFP) refere ainda que a polícia utilizou canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão de trabalhadores em Savar, no centro do país.

"Os trabalhadores começaram a fazer barricadas na estrada, tivemos que retirá-las do local para facilitar o movimento", afirmou à AFP um chefe de polícia, Sana Shaminur Rahman.

No início do ano, o governo do Bangladesh anunciou um aumento do salário mínimo de cerca de 50% nos salários para cerca de 8000 takas (83 euros) por mês. No entanto, trabalhadores intermédios reclamam ter recebido apenas um aumento ridículo tendo em conta a subida do custo de vida, especialmente na habitação.

Por isso, na noite deste domingo, o governo anunciou novo aumento nos salários, desta vez abrangendo também a classe média de trabalhadores no país – após uma reunião entre gerentes das fábricas e sindicatos. O acordo não terá sido unânime mas, como um oficial do sindicato na reunião referiu à AFP, este deve satisfazer os manifestantes. "Eles não devem rejeitar o acordo e devem voltar calmamente ao trabalho", afirmou Babul Akhter.

A economia de um país como o Bangladesh, com cerca de 165 milhões de habitantes, é centrada em grande parte na sua indústria têxtil. Milhões de trabalhadores encontram-se empregados em 4500 fábricas de roupa de marcas de baixo custo como H&M, Primark, Walmart, Tesco, Carrefour e Aldi. No total, os 26 mil milhões de euros que indústrias do Bangladesh produzem em roupa por ano para o estrangeiro representam 80% do total de exportações do país.