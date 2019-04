Os procuradores brasileiros suspeitam que o dinheiro usado para pagar as obras na casa da filha do ex-presidente foi retirado de fundos públicos.

O ex-presidente brasileiro Michel Temer foi na terça-feira acusado pelos procuradores da Operação Lava Jato, em São Paulo, no Brasil, de lavagem de dinheiro. Os procuradores indicaram mais três réus no processo: a filha do político, Maristela Temer, o coronel já reformado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho e a esposa, Marya Rita Fratezzi.

Segundo o Ministério Público do Brasil, o imóvel da filha do brasileiro, situado num dos bairros mais valorizados de São Paulo, passou por uma remodelação entre 2013 e 2014.

A acusação divulgada pela Procuradoria da República em São Paulo, com 62 páginas, explica que Temer e os outros arguidos "praticaram crimes de lavagem de dinheiro" ao usarem 1,6 milhões de reais (cerca de 366,8 mil euros) provenientes de multas pagas ao estado brasileiro para pagar as obras de remodelação da vivenda de Maristela na cidade paulista. Estas chegaram a ser pagas em dinheiro vivo: um dos fornecedores recebeu 100 mil euros.

Para dissimularem a origem do dinheiro, os acusados utilizaram a empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia, de acordo com as autoridades, que convertia o dinheiro público recebido de forma ilícita em "ativo lícito".

No depoimento prestado à polícia, Maristela Temer alegou que conseguiu a reforma da casa através da ajuda financeira da mãe e de um empréstimo bancário.

O ex-presidente brasileiro é assim indiciado deste crime, de duas acusações de corrupção passiva e peculato nos casos que ficaram conhecidos como as obras da usina de Angra-3 e os contratos da Eletronuclear. A acusação acredita que Temer recebeu dinheiro do ex-presidente da empresa estatal Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, que por sua vez teria aceitado sobrefaturar as obras contratadas com a empreiteira Engevix. Esta devolvia parte dos valores ao político através do seu amigo João Baptista Lima Filho, o Coronel Lima.

Temer, de 78, é o segundo presidente brasileiro a ser detido – e entretanto libertado – no espaço de um ano. O primeiro foi Lula da Silva, que se encontra a cumprir pena de prisão. O brasileiro está a ser investigado na justiça em dez casos diferentes, entre eles o Lava Jato, considerado a maior operação de combate à corrupção do Brasil.

No sistema judicial brasileiro, é o Ministério Público que profere a acusação, mas esta tem de ser validada por um juiz. Só depois é que os suspeitos são considerados réus, o que leva Michel Temer a ser arguido em dois dos dez processos de que é alvo.