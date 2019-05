Trabalham nas fábricas das marcas de roupa mais conhecidas no mercado mas recebem os salários mais baixos do mundo.

Trabalham nas fábricas das marcas de roupa mais conhecidas no mercado mas recebem os salários mais baixos do mundo. Os funcionários da H&M, Guess, Calvin Klein ou Tommy Hilfiger na Etiópia recebem apenas 23 euros por mês, o valor mais baixo registado no estudo da Universidade de Nova Iorque divulgado esta semana.

De acordo com o relatório, a remuneração está bem abaixo dos valores praticados noutros países onde a indústria do vestuário e acessórios de moda, como o Quénia (onde os salários rondam os 184 euros mensais) ou a China (290 euros por mês) e cria dificuldades aos trabalhadores que, mesmo com direito a bónus e subsídios de alimentação e transporte, não conseguem sobreviver.

O estudo em causa foi baseado numa análise ao Parque Industrial Hawassa, a 225 quilómetros da capital etíope Addis Abeba, inaugurado em junho de 2017. Com 25 mil trabalhadores e planos para chegar até aos 60 mil no futuro, a unidade fabril – com marcas como a H&M, Tommy Hilfiger e a Calvin Klein - gera cerca de 890 milhões de euros por ano e é um dos cinco parques industriais no país – o Governo pretende abrir mais 30 até 2025.

Os autores consideram que a maioria destes trabalhadores são jovens mulheres de famílias pobres de zonas rurais que não conseguem aceder a habitações decentes, comida ou transporte – muitas destas vivendo abaixo do limiar da pobreza pois na Etiópia não existe um salário mínimo oficial para o setor privado.

"O primeiro passo deverá ser o de assegurar que os seus trabalhadores são bem treinados, motivados e pagos para que consigam suprir as suas necessidades básicas", referem, indicando que 23% da população da Etiópia vive abaixo do limiar de pobreza.