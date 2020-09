Michael Bloomberg gasta €80 milhões na campanha de Biden na Flórida

Michael Bloomberg, ex-presidente da Câmara de Nova Iorque e um dos homens mais ricos do mundo, vai gastar pelo menos 100 milhões de dólares (cerca de 80 milhões de euros) para promover a campanha presidencial de Joe Biden no estado da Flórida.

Donald Trump está a fazer uma aposta forte na campanha do estado da Flórida, que pode vir a ser crucial para o desfecho das presidenciais. Neste estado, onde a comunidade latina representa 23% da população, a campanha eleitoral começa em 24 de setembro.



Segundo os meios de comunicação locais, o objetivo de Bloomberg, que foi adversário de Biden nas eleições primárias do Partido Democrata, é aplicar este investimento em spots televisivos e em propaganda na Internet.



"Achei que o Mini Mike tinha acabado com a política democrata depois de gastar quase dois mil milhões de dólares e depois de ter o pior e mais inapto desempenho num debate na história da política presidencial", escreveu Trump no Twitter.





I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead. https://t.co/WgbVvEUt2N