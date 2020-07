México ultrapassa Reino Unido e é o terceiro país do mundo com mais mortos por Covid-19

O México atingiu as 46 mil mortes por covid-19 na quinta-feira e ultrapassou o número de óbitos registado no Reino Unido, tornando-se no terceiro país do mundo com mais vítimas fatais causadas pela pandemia.

O país registou 639 mortes nas últimas 24 horas e mais 7.730 casos - o segundo número mais alto num só dia desde que a pandemia foi declarada no final de fevereiro -, elevando o total de infetados para 416.179.

O diretor geral de epidemiologia do Governo mexicano, José Luis Alomía, sublinhou que existem 90.582 casos suspeitos, estimando-se que 46% terão um resultado positivo no teste de laboratório.

Alomía explicou ainda que 267.147 pessoas foram dadas como recuperadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.