Menino de oito anos levado de urgência para o hospital devido a doença misteriosa ligada ao coronavírus

Um menino de oito anos de Queens, na cidade norte-americana de Nova Iorque, foi levado de urgência para o hospital devido a uma doença misteriosa associada ao coronavírus.



Após três dias, a criança deixou de ter febre, porém começou a sentir-se fraco. Posteriormente perdeu o apetite e seu pediatra sugeriu que Jayden bebesse Pedialyte - um medicamento destinado à reposição de perdas de água e eletrólitos que serve para hidratação - durante uma chamada de videoconferência.



As preocupações de que pudesse ser coronavírus não existiam pois a família tinha-se mantido em casa. "Estávamos confiantes. Não estávamos preocupados, porque praticamos o distanciamento social em família", afirmou o pai do menino.



No dia 29 de abril, Jayden chamou a mãe e pôs as mãos para cima, com dificuldades respiratórias até que entrou em paragem cardíaca.



O irmão de 15 anos fez compressões torácicas até a ambulância chegar.

Jayden foi reanimado e já no Hospital Infantil de Cohen, em New Hyde Park, foi colocado em tratamento com um ventilador na unidade de cuidados intensivos durante três dias.



A criança já começou a melhorar e já começou a comer sozinho. É uma das 64 crianças com o síndrome em Nova Iorque ao qual as autoridades de saúde estão a chamar de síndrome inflamatório multissistémico pediátrico associada ao COVID-19, ou "síndrome de choque".