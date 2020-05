Homem mais rico da Europa perde 30 mil milhões com a pandemia

No seu escritório no 9º andar na Avenue Montaigne, em Paris, Bernard Arnault , o homem mais rico da Europa, passa longas horas a planear um futuro pós-vírus para a LVMH, o seu império de artigos de luxo. Aos 71 anos, o multimilionário passou por várias crises, mas nenhuma como esta, com sua armada de mais de 70 marcas - de Dior à Fendi - atingida por todos os lados.A fortuna de Arnault foi-se abaixo. As ações da LVMH acumulam quedas de 19% neste ano, o que encolheu seu património líquido em mais de 30 mil milhões de dólares. Arnault perdeu mais dinheiro do que qualquer outra pessoa no mundo, segundo o Índice de multimilionários da Bloomberg. Até 6 de maio, o empresário havia perdido a mesma quantia embolsada por Jeff Bezos, fundador da Amazon.com.Leia a notícia na íntegra na Must