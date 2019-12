Uma menina de seis anos morreu depois da queda de uma parede durante um terramoto nas Filipinas. A morte foi confirmada pelo presidente da Câmara de Matanao, do sul do país.

O epicentro do terramoto de magnitude 6.8 na escala de Richter deu-se na cidade de Davao. Edifícios ficaram danificados e várias pessoas foram feridas.

Depois do tremor de terra, não foi emitido alerta de tsunami. O presidente de Matanao, Vincent Fernandez, afirmou que a extensão dos estragos ainda não era clara, mas que eram necessárias comida, água, cobertores e lonas para ajudar os sobreviventes.

Em Magsaysay Town, 14 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma ficou em estado grave. As estradas e os edifícios ficaram danificados, e não há eletricidade.

A região sofreu quatro terramotos fortes em outubro e novembro, que mataram pelo menos 20 pessoas.

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, é de Davao e encontrava-se na cidade quando se deu o terramoto. Tanto ele como a família encontram-se bem de saúde.

Em Padada, um edifício com três pisos colapsou. Algumas pessoas encontravam-se no edifício, e estão a ser procuradas.

As Filipinas ficam no Anel de Fogo do Oceano Pacífico, uma zona geologicamente ativa onde se dão tremores de terra frequentes.