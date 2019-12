Vídeo mostra como autoridade fronteiriça dos EUA deixou jovem migrante morrer

Em abril, Carlos Gregorio Hernandez Vasquez, de 16 anos, viajou da Guatemala rumo aos Estados Unidos. À chegada, entregou-se à Patrulha Fronteiriça dos Estados Unidos. Morreria a 20 de maio, com gripe A, num centro de detenção de migrantes dos EUA sem ter sido devidamente assistido.

Foi colocado dentro de uma cela com outro jovem que estava doente. Horas antes, fora diagnosticado com a gripe por uma enfermeira, que viu que Carlos tinha 39,4ºC de febre. Quando foi visto, os médicos frisaram que a sua situação deveria ser controlada dentro de duas horas e, caso não melhorasse, devia ser movido para uma cela de quarentena.

Nada disso aconteceu. No comunicado prestado pelas autoridades norte-americanas, foi indicado que o jovem "foi encontrado inconsciente de manhã durante uma monitorização" da polícia – o que, segundo o site ProPublica e o vídeo obtido por este, não é verdade. Carlos foi encontrado pelo colega de cela desmaiado junto à casa de banho da cela, onde fora vomitar.

Lia-se ainda que a autoridade fronteiriça está "comprometida com a saúde, segurança e tratamento humano do que estão sob sua custódia".

No vídeo, é revelado que as autoridades nunca entraram na cela para se certificarem do estado de saúde do jovem – que devia ser visto duas horas depois. O jovem deita-se no banco de cimento da cela, desmaiando e caindo no chão, onde se contorce durante pelo menos 25 minutos.





Acorda e vai à casa de banho, onde desmaia e se mantém durante quatro horas e meia.

Segundo os registos da Patrulha Fronteiriça, um agente teria visto Carlos três vezes ao longo da madrugada, quando o jovem morreu. Porém, nada reportou sobre ele.

Só depois de o colega de cela ter alertado os agentes sobre Carlos, desmaiado na casa de banho, é que estes entraram.

Carlos ficou nas instalações durante seis dias, apesar de as autoridades serem obrigadas a transferir crianças dentro de 72 horas. O jovem de San Jose de Rodeo, Guatemala, foi a sexta criança a morrer em menos de um ano após ser detido à entrada nos Estados Unidos. Além de Carlos, duas outras crianças morreram de gripe.