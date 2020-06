A 11 de agosto, será publicado um livro "devastador e lascivo" sobre Donald Trump, anunciou o site The Daily Beast. A autora é a sobrinha do presidente dos Estados Unidos, Mary Trump, que ainda não se tinha pronunciado sobre o tio desde que este foi eleito.





Licenciada em psicologia clínica, Mary Trump tem 55 anos e é filha de Fred Trump Jr. (júnior), irmão de Donald Trump. Fred Jr. morreu em 1981 de ataque cardíaco, depois de uma batalha com o alcoolismo. No livro Too Much and Never Enough, a publicar pela Simon & Schuster, Mary alega que o tio Donald Trump e o avô, Fred Trump Sr. (sénior) contribuíram para a morte de Fred Jr. Mary alega ainda que o pai foi negligenciado pela família.O presidente dos Estados Unidos já revelou o seu arrependimento em ter pressionado o irmão a gerir o negócio da família. Em 2000, os filhos de Fred Jr. recorreram aos tribunais para contestar o testamento de Fred Sr.Mary Trump deverá confirmar no livro que foi uma das principais fontes do The New York Times nas investigações que o jornal fez aos esquemas para fuga aos impostos de Donald Trump. As peças de 2018 valeram o Pulitzer ao jornal, dado aos jornalistas David Barstow, Susanne Craig e Russ Buettner.Mas não será só a voz de Mary Trump que se sente no livro: a sobrinha de Trump falou com outra tia, Maryanne Trump Barry. A irmã do presidente dos EUA revela "pensamentos íntimos e condenatórios" sobre ele, segundo o The Daily Beast.