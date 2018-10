O governo do país africano convocou uma reunião extraordinária para cancelar o atrasar da hora - dois dias antes da data em que a mudança ocorreria.

Ao contrário de 70% do mundo, Marrocos não atrasou os seus relógios no passado fim-de-semana. Graças a uma reunião extraordinária do governo, foi anunciado o fim da habitual transição da hora de verão para a hora de inverno, dias antes da suposta mudança marcada para domingo que nunca chegou a acontecer.

Os motivos para o abortar da transição são a estabilidade e a poupança de electricidade com a permanência da hora de verão. De acordo com o ministro da Administração Interna do país, Mohammed Bem Abdelkader, a medida permite salvar "uma hora de luz natural" ao país.

E Marrocos poderá não estar sozinho nesta decisão: como deu a entender o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, muitos dos países da Europa parecem em vias de tomar o mesmo caminho. "Fizemos uma consulta, milhões responderam e acredito que no futuro o horário de verão aconteça durante todo o ano", afirmou.

Através da mesma sondagem online, 84% dos mais de 4,5 milhões de pessoas que responderam manifestaram-se a favor do fim da mudança de hora. A medida, oficial na União Europeia desde 2002, tem como objectivo favorecer as actividades comerciais mas estudos indicam vários efeitos negativos como o aumento substancial dos acidentes rodoviários devido à falta de luz natural ao fim do dia.

Com a medida, Marrocos junta-se também a um grande número de países da África e Ásia, como a China ou o Japão, que não utilizam a mudança de horário entre o verão e o inverno.