Manifestantes atiram tinta vermelha contra embaixador russo na Polónia

Sergei Andreyev pretendia deixar flores no cemitério militar soviético quando foi travado por manifestantes que lhe atiraram tinta vermelha e o apelidaram de "fascista" e "assassino".

Manifestantes atiraram tinta vermelha ao embaixador russo na Polónia, Sergey Andreyev, esta segunda-feira de manhã. O diplomata russo deslocava-se ao cemitério militar soviético em Varsóvia para fazer uma homenagem aos soldados do Exército Vermelho que morreram na II Guerra Mundial quando foi atacado. Esta homenagem acontece no âmbito das celebrações do Dia da Vitória.