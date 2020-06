manifestações antirracistas protagonizadas pelo movimento Black Lives Matter em que contramanifestantes de extrema-direita também saíram à rua, Patrick Hutchinson carregou aos ombros um dos contramanifestantes que estava a ser agredido por várias pessoas. Este homem, segundo avança o Guardian esta quinta-feira, é um ex-polícia.

Hutchinson carregou aos ombros. "A vida dele estava em perigo", disse, na altura, o ativista negro. O protagonista da icónica imagem comentou o que se passou nas redes sociais, com a publicação de uma imagem do momento. "Salvámos uma vida hoje. Não se trata de preto versus branco. É todo o mundo contra os racistas. Tínhamos a proteção uns dos outros e protegemos aqueles que precisavam de nós", escreveu.



De acordo com o jornal britânico, pessoas próximas de Bryn Male garantem que o homem está disponível para agradecer o ato de Hutchinson.

Bryn Male, que não se pronunciou ainda sobre os factos, trabalhou em Londres para a British Transport Police. Reformou-se em setembro de 2014. Male, de 55 anos, foi identificado como o homem que Hutchinson carregou aos ombros.

Durante aqueles protestos, mais de 100 pessoas foram detidas. Quinze pessoas, incluindo dois policias, ficaram feridas e seis foram hospitalizadas.