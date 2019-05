Durante cinco anos, um deputado ao Parlamento Europeu recebe quase 1,4 milhões de euros – sendo que meio milhão é em salários. O resto é composto por subsídios mensais, como por exemplo o de alojamento e alimentação: 320 euros por dia.

De acordo com o Jornal de Notícias, um eurodeputado tem um vencimento base de 8.757,70 euros, que passa a 6.824,85 euros com os descontos. Por mês, consegue auferir 20 mil euros mensais, adicionadas as ajudas de custo.