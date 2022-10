Mais um aviso russo ao Ocidente: satélites comerciais podem ser um alvo

Reponsável russo disse nas Nações Unidas que se Moscovo considerar que o Ocidente está a usar satélites civis para ajudar a Ucrânia na guerra, estes podem vir a ser destruídos. A Starlink de Elon Musk têm ajudado Kiev a manter as ligações de internet.

As ameaças russas ao Ocidente ganharam um novo alvo. Agora são os satélites comerciais que podem estar na mira das forças de Moscovo, conforme alertou um responsável sénior do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). Para tal, basta que a Rússia considere que os satélites estão envolvidos na guerra com a Ucrânia.