Mais de 500 migrantes resgatados ao largo do mar de Alborão

A Guarda Civil e as patrulhas do Salvamento Marítimo espanhol resgataram, este domingo, 526 pessoas que viajavam em diferentes embarcações precárias tentando cruzar o mar de Alborão, a parte mais ocidental do Mediterrâneo, que separa Marrocos de Espanha.

Entre os 516 resgatados incluem-se seis migrantes que conseguiram chegar pelos seus próprios meios à ilha de Alborão e que foram recolhidos pelos meios deslocados para o local.

Um porta-voz de Salvamento Marítimo disse à agência espanhola Efe que desde as 07h00 o centro coordenador de Almeria recebeu vários avisos sobre a saída de embarcações a partir de Marrocos ou avistamento de "pateras", tendo mobilizado meios aéreos e marítimos.