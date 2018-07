Um pai morreu enquanto protegia as filhas de um urso polar, no Canadá. Familiar diz que homem "morreu um herói".



Aaron Gibbons, de 31 anos, estava com a família em Sentry Island, num local bastante conhecido pela prática de pesca e de caça quando avistou o urso, a 3 de Julho.



A família que pertence a uma tribo de esquimós terá sido atacada pelo urso e Gibbons ordenou as filhas que fugissem do local, enquanto se punha entre as meninas e o animal.





My qangiaq died a hero today. The bear surprised him and his children, so he put himself between them and the bear to let them escape. The bear had no fear @churchillwild — Gordy Kidlapik (@Irngutaq) July 4, 2018







A situação foi detectada por um homem que abateu o urso polar.



Em declarações aos meios de comunicação canadianos, um tio da vítima disse que Aaron tinha decidido aproveitar o dia com a sua família. "Ele estava a apreciar um dia com os seus filhos. Foram surpreendidos por um urso que tinha começado a perseguir uma das suas crianças.



Apesar de ter levado uma arma consigo, Aaron estava desarmado no momento do ataque. As meninas correram até ao barco e pedriam ajuda através do rádio do veículo.



A notícia chocou a vila onde Aaron vivia com a sua família. Os locais estão habituados a ver ursos polares a migrarem para norte, mas não é comum atacarem humanos.



A comunidade está bastante preocupada com os ursos polares que, nos últimos anos, graças às actividades lúdicas de avistamento destes animais, perderam o medo de humanos.