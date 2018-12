O Luxemburgo poderá ser pioneiro ao tornar-se, a partir do próximo verão, no primeiro país do mundo a ter todo o transporte público grátis.O governo de coligação luxemburguês, liderado por Xavier Bettel, tem como objectivo o incentivo à menor utilização de carros, diminuindo o congestionamento do trânsito e a poluição, numa capital com 100 mil pessoas onde são usados mais de 400 mil veículos como meio de deslocação para o trabalho. Em 2016, um estudo revelou que na capital luxemburguesa os condutores passam cerca de 33 horas no trânsito. Além disso, esta medida pretende poupar nas taxas e no controlo da aquisição dos títulos de transporte.Para já, a medida está em cima da mesa - mas não é a primeira do género instituída no Grão-Ducado. Desde dia 1 de Agosto, todo o transporte público - comboios, eléctricos e autocarros - já é gratuito para qualquer crianças e jovem com menos de 20 anos.