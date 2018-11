Ex-presidente do Brasil foi ainda acusado de ter obtido vantagens no valor de 1 milhão de reais (226 mil euros). Lula terá pressionado presidente da Guiné Equatorial em favor de empresa brasileira.

Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, foi acusado de ter participado num esquema de tráfico de influências que envolve o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. Lula foi ainda acusado de ter participado num esquema de lavagem de dinheiro.



A acusação foi feita pela equipa que está a investigar o caso Lava Jato, o processo que levou Lula à cadeia. O presidente foi acusado de intervir junto do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, para influenciar as decisões do governante em benefício do grupo empresarial brasileiro ARG.



A acusação dita que, aproveitando-se da posição de presidente do Brasil, o petista terá conseguido para si e para o Instituto Lula vantagens financeiras no valor de 1 milhão de reais (aproximadamente 226 mil euros). Este montante terá sido pago ao ex-presidente brasileiro por Rodolfo Geo, na condição de Lula influenciar o presidente guineense estabelecer uma relação de negócio com a empresa do segundo.



A acusação refere que a "pretensão punitiva em relação ao delito de tráfico de influência internacional já está prescrita", ao fim de sete anos após a prática do acto. No entanto, Geo pode ser condenado por prática de crime de tráfico de influência em transacção comercial e internacional.



Lula da Silva já foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no chamado Caso Tríplex.

Em actualização