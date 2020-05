"Já dei muitos concertos na minha vida, mas algo como este é a primeira vez", confessou Langer. As autoridades confirmaram que a organização não enfrentou qualquer problema. "As pessoas agiram como deviam agir e 30 minutos depois do concerto já não havia ninguém no local", contou um polícia ao jornal Jyllands-Posten.









Mads Langer que deu um concerto ao vivo na cidade de Aarhus, Dinamarca , com um detalhe muito particular: os fãs assistiram dentro dos carros, cumprindo assim as necessárias regras de distanciamento social. Os 500 bilhetes para o espétaculo drive-in esgotaram rapidamente, sendo que o concerto também foi transmitido pela rádio."Já dei muitos concertos na minha vida, mas algo como este é a primeira vez", confessou Langer. As autoridades confirmaram que a organização não enfrentou qualquer problema. "As pessoas agiram como deviam agir e 30 minutos depois do concerto já não havia ninguém no local", contou um polícia ao jornal Jyllands-Posten.

O setor da cultura tem sido um dos mais afetados, em todo o mundo, pela pandemia de covid-19 . Com metade da população mundial confinada e com a proibição de ajuntamentos sociais, os espetáculos foram cancelados ou adiados sem data prevista. Assim, há quem pense em alternativas para manter a relação de proximidade com os fãs.Foi o caso do cantautor