Esfaqueia namorado por ele lhe partir telemóvel

As autoridades espanholas detiveram uma jovem de 18 anos por tentativa de homicídio em Gandía, Valência. Ela esfaqueou o namorado por este lhe ter partido o telemóvel.

A vítima foi agredida com uma faca no abdómen enquanto discutia com a dona do telemóvel.

Foi a jovem de 18 anos quem chamou os serviços de emergência e acompanhou o ferido até ao hospital, onde seria detida. Confessou a agressão, mas disse que não tencionava magoar o namorado. A vítima até lhe terá dito que não pedisse socorro.