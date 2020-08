Sviatlana Tsikhanouskaya, a candidata da oposição ao regime da Bielorrússia nas eleições presidenciais, pediu aos seus apoiantes para assinarem um formulário online que exige a recontagem dos votos nas eleições presidenciais do último domingo, dia 9 de agosto. Tsikhanouskaya acredita que a vitória de Lukashenko foi fabricada.Num vídeo publicado no YouTube, Tsikhanouskaya, que se refugiou na Lituânia depois das eleições, pede aos seus apoiantes para apoiar uma investigação oficial às alegações em como os resultados foram fabricados.No vídeo, a candidata presidencial pede o fim da violência que se desencadeou depois de a Comissão Eleitoral ter anunciado a vitória do presidente Alexander Lukashenko com 80% dos votos. Lukashenko está há 26 anos no poder, e os resultados divulgados deram-lhe o sexto mandato com 80% dos votos.Tsikhanouskaya pede aos autarcas que organizem protestos pacíficos este fim-de-semana.Sviatlana Tsikhanouskaya divulgou o vídeo depois de terem sido libertadas centenas de manifestantes que estavam detidos. O governo fez um pedido de desculpas público para acalmar os protestos.