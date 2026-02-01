Libertado segundo português na Venezuela

Médico luso-venezuelano, filho de pai madeirense, foi colocado em liberdade, após cerca de três meses e meio de detenção na Venezuela.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O Governo português confirmou que foi este domingo libertado o luso-venezuelano Pedro Fernandez. O médico luso-venezuelano, filho de pai madeirense, foi colocado em liberdade, após cerca de três meses e meio de detenção na Venezuela. Estava detido desde outubro, por razões polícias (atividade oposicionista nas redes sociais).



Quatro homens sorriem para a câmara na Venezuela após libertação

Este é o segundo português libertado na Venezuela, depois de Carla da Silva, que estava presa desde 05 de maio de 2020 e tinha sido condenada a 21 anos de prisão por "conspiração e associação para cometer crimes".

O anúncio da libertação foi feito pelo deputado na Assembleia regional da Madeira, Carlos José Fernandes Ribeiro. "Hoje é um dia de alívio, emoção e justiça. O Dr. Pedro Fernández está finalmente em liberdade", escreveu na rede social Facebook.

"Nunca deveria ter estado preso, a sua detenção foi uma injustiça profunda que feriu a liberdade e a dignidade de um homem bom", escreveu ainda. O deputado disse que teve oportunidade de falar com a esposa de Pedro Fernandez, que o esperava na cidade de Mérida. "Hoje celebramos a liberdade de um homem bom. Mas não esquecemos que ainda há muitos inocentes presos, incluindo os outros presos políticos luso-venezuelanos", apontou.