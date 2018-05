Argentina pede ajuda ao FMI para equilibrar contas

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, anunciou esta terça-feira que Buenos Aires começou as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter "uma linha de apoio financeiro"."Durante os dois primeiros anos (de governo) tivemos um contexto internacional muito favorável, mas esse contexto está a mudar. Estamos entre os países que mais dependem de financiamento externo no mundo", reconheceu o presidente, citado pela Reuters.Recorde-se que a economia argentina vive tempos de turbulência, especialmente com a desvalorização da moeda. A semana passada, o Peso argentino tombou quase 5%.