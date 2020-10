"Somebody owes our colleague Kristen Welker an apology," Brian Williams said immediately after the debate. "Yeah," Rachel @Maddow said, "she's owed an apology by the president..." https://t.co/wluBbs74Fz — Brian Stelter (@brianstelter) October 23, 2020

Kristen Welker doing a decent job, but still interrupts Trump EVERY TIME he wants to ask Joe Biden about his China corruption!!!



America DESERVES answers!!! — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) October 23, 2020

Kristen Welker parece ter sido a grande vencedora do segundo e último debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden, que aconteceu na quinta-feira à noite, madrugada em Portugal. Pelo menos, a julgar pelas redes sociais, onde surgem vários elogios à prestação da jornalista.É certo que a correspondente na Casa Branca da NBC teve uma ajuda que o seu colega do primeiro debate - Will Wallace - não contou: a possibilidade de silenciar os microfones dos candidatos durante as intervenções iniciais de cada um. Uma ferramenta que fez a diferença no debate desta madrugada e que levou o próprio Wallace a admitir que estava com inveja da colega de profissão.Apesar desta ajuda, que muito contribuiu para disciplinar os candidatos, a jornalista de 44 anos deu cartas, mantendo o tom neutro e fazendo questões de desenvolvimento tanto a Trump como a Biden, sempre que diziam algo que pedia uma pergunta subsequente. Conseguiu mesmo que Donald Trump a elogiasse durante a hora e meia de debate: "Deixe-me dizer-lhe que, até agora, respeito muito a forma como está a lidar com isto."Se o elogio foi estranho, vindo do Presidente que ainda dias antes a tinha criticado duramente, questionando a sua imparcialidade , Welker não acabaria a noite sem ouvir da boca de Donald Trump a afirmação de que ele era a pessoa menos racista na sala. A correspondente e pivô do programa Weekend Today é a segunda mulher negra a moderar um debate geral presidencial. A primeira foi Carol Simpson, em 1992.Mas nada disso abalou o estilo de Kristen Welker, licenciada em História pela Universidade de Harvard, que segurou o debate até ao fim, o que lhe valeu elogios de vários colegas. Como é o caso de Brian Stelter, da CNN, que concordou com a opinião de que "alguém devia pedir desculpas" à moderadora.Elogios que chegaram até da equipa de Donald Trump. Jenna Ellis, conselheira jurídica do Presidente dos EUA, admitiu que Weker estava a fazer "um trabalho decente".Kristen Welker tinha sido criticada pela campanha de Trump por ser democrata. A jornalista não tem filiação partidária nem nunca fez doações para nenhum partido, mas em 2012 chegou a inscrever-se como democrata.