A carregar o vídeo ...

No Chile, um homem alcançou o recorde de 116 detenções na região do Chile central, depois de ter sido apanhado a roubar uma casa esta quinta-feira, dia 20.O homem de 23 anos foi detido várias vezes pela polícia pelos crimes de roubo violento, incitação e agressões, segundo os media locais.O gabinete do procurador do distrito de Temuco pediu que o homem permaneça sobre custódia policial, um pedido negado por um tribunal.Foi antes imposta a medida de prisão domiciliária noturna, apesar do seu longo cadastro.