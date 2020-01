Justin Trudeau garante que avião ucraniano foi alvo de ataque iraniano

O presidente canadiano Justin Trudeau afirmou esta quinta-feira que tem informação de "várias fontes" que apontam para que tenha sido o Irão a atacar com mísseis o

Até então, não é sabida a causa do depiste do avião. As autoridades ucranianas estão a investigar pelo menos sete possíveis causas do desastre, incluindo um eventual ataque com mísseis.



EUA acreditam na mesma causa

Não será apenas Trudeau a acreditar que o Irão tem responsabilidades na queda do avião. Fonte oficial do Governo dos Estados Unidos terá falado de um sistema de mísseis anti-aéreo do Irão, que causou a queda. A mesma posição já tinha sido defendida na revista Newsweek, esta quinta-feira, que cita uma fonte oficial do Pentágono. O avião fazia a ligação entre Teerão e o aeroporto de Kiev.



Fonte do Pentágono acredita, ainda assim, que se poderá ter tratado de um incidente, avançam os meios internacionais. A queda da aeronave provocou a morte dos 176 passageiros a bordo. O Pentágono rejeitou, até ao momento, qualquer comentário oficial ao caso.