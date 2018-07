Relato emocionante de Nour Machlah nas redes sociais está a tornar-se viral.

O gesto de 'fairplay' protagonizado por Cristiano Ronaldo com o colega lesionado Edinson Cavani durante o jogo entre Portugal e Uruguai, nos oitavos de final do Mundial 2018, está a despoletar várias reações em todo o mundo. O capitão português amparou o jogador da seleção rival e ajudou-o a sair do relvado quando este estava a coxear, mesmo depois deste ter sido o marcador dos dois golos que ditaram o fim de Portugal no campeonato do mundo.



Nour Machlah, um jovem sírio que veio estudar para Portugal em 2014 e que se tornou conhecido pela sua história de vida, partilhou a fotografia do momento viral e homenageou não só o "melhor do mundo", mas também o povo português, explica o Correio da Manhã.