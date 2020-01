Um adolescente portador de deficiência, residente numa vila da província de Hubei, na China , morreu após ter ficado seis dias sozinho em casa, sem quaisquer cuidados báscicos. A família de Yan Cheng, de 17 anos, tinha sido colocada em quarentena por suspeitas de infeção do coronavírus, avança o jornal Beijing Youth Daily.O jovem, que sofre de uma grave paralisia cerebral, requer uma atenção de 24 horas por dia. Yan Xiaowen, o pai de 49 anos, e o irmão autista de 11 anos, tinham chegado de Wuhan - cidade onde o vírus mortal teve origem - no passado dia 17 de janeiro.Passado três dias, o progenitor começou a fazer febre, obrigando a que ficasse de quarentena juntamente com o filho mais novo. Cheng ficou sozinho em casa sem acesso a comida, bebida ou qualquer tipo de higiene pessoal.Na passada terça-feira, o pai do jovem fez uma publicação nas redes sociais onde pedia ajuda para o filho, que estava sozinho em casa. Após se ter tornado viral, as autoridades chinesas enviaram uma resposta dizendo que iriam transportar Yan para um hotel para que este pudesse ser cuidado junto dos familiares. Mas quando o foram resgatar, o jovem já estava morto.