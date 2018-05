Dimitrios Pagourtzi é apontado como o autor do tiroteio numa escola em Santa Fé. Está sob custódia policial.

Um tiroteio numa escola num Texas fez pelo menos 10 mortos, esta sexta-feira, deixando ainda mais de uma dezena de feridos. As autoridades, segundo a CBS, identificaram o estudante de 17 anos Dimitrios Pagourtzis como o autor do ataque – o jovem terá roubado as armas que usou ao pai.



Citado pela Reuters, o governador do Texas, Greg Abbott, revelou que o jovem "não só pretendia realizar um tiroteio, como pretendia suicidar-se no final". Tal não aconteceu, porque, "[ele] não teve coragem", explicou. Pagourtzis encontra-se detido pelas autoridades, juntamente com outras duas pessoas não identificadas pela polícia.



As autoridades de Santa Fé responderam a um pedido de ajuda por volta das 8 da manhã (14h em Portugal) depois de ter sido reportado um suspeito a disparar dentro da escola durante uma aula de artes. Segundo os alunos, o atirador entrou na sala de aula com uma caçadeira e disparou contra os alunos que lá estavam.



Outras testemunhas revelaram que ouviram pelo menos 8 tiros antes de o alarme soar. "Estava na minha sala de aula e ouvi explosões muitas altas, mas não percebi o que era", contou Dakota Schrader à imprensa norte-americana. "Depois percebi o que era e comecei a gritar". Outra aluna declarou à ABC não ficar surpreendida por um episódio destes ter acontecido na sua escola, porque "estão a acontecer em todo o lado". "Eu estava tão assustada. Não conseguia parar de correr."



Nas redes sociais, Pagourtiz, filho de um grego que chegou aos EUA em 2000, publicava imagens de armas e símbolos nazis. À ABC13, um estudante que conhecia o atirador disse que o achava "calmo" e que nada fazia prever a tragédia. Mas, acrescentou, Dimitrios seria vítima de bullying.



Em reacção, o presidente norte-americano, Donald Trump, classificou o tiroteio como um "ataque horrível", manifestando uma profunda tristeza perante o incidente.



"Isto dura há demasiado tempo no nosso país", afirmou o chefe de Estado norte-americano, assegurando que a actual administração está determinada em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os estudantes, segundo uma declaração citada pelas agências internacionais.



Trump disse ainda que a administração também está empenhada em garantir que "aqueles que representam uma ameaça, seja para eles próprios ou para os outros," não possam ter armas. "Um dia muito triste, muito muito triste", acrescentou.



O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, enviou uma mensagem dirigida aos estudantes, respectivas famílias, professores e a todos os afectados por este incidente: "Estamos convosco. Estão nas nossas orações e sei que estão nas orações do povo americano".



O incidente desta sexta-feira acontece cerca de três meses depois de um outro num liceu em Parkland, na Florida (sul dos Estados Unidos), onde um jovem de 19 anos abateu a tiro 17 alunos e funcionários.



Os acontecimentos em Parkland geraram então uma vaga de protestos a nível nacional, liderada pelos próprios estudantes daquele liceu, contra a legislação relacionada com o porte de armas nos Estados Unidos e os interesses associados ao sector.