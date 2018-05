Um Boeing 737 caiu, esta sexta-feira, momentos depois da descolagem em Havana, Cuba, com 114 pessoas a bordo entre passageiros (incluindo um bebé e quatro crianças) e tripulantes, todos de nacionalidade estrangeira.

As autoridades confirmaram que três pessoas foram resgatadas com vida, tendo sido transportadas para o hospital em estado crítico, revelou o diário estatal Granma. Mas as perspectivas não são as melhores. Em declarações no local do acidente, o Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, afirmou que o desastre teria causado um "número elevado" de vítimas.

"Um lamentável acidente aéreo aconteceu. As notícias não são animadoras, parece que há um número elevado de vítimas", disse Diaz-Canel, em declarações a alguns jornalistas presentes no local do acidente.

Segundo a Cuba TV, o Boeing 737 caiu entre Boyeros e Santiago de Las Vegas, zona agrícola perto do aeroporto , momentos depois de descolar no aeroporto Internacional José Martí, em Havana.

O avião envolvido no desastre pertence à companhia mexicana Damojh, segundo a directora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada pela agência estatal Prensa Latina. Num primeiro momento, foi avançado que a aeronave estava a ser usada pela companhia Blue Panorama.

Após a queda dos aparelhos, a zona do aeroporto ficou coberta por uma nuvem de fumo espessa, que foi controlada pelos bombeiros. A resolução desse problema permitiu às autoridades começarem o processo de identificação dos corpos.

As autoridades já ordenaram a abertura de um inquérito para apurar as causas da queda do aparelho.