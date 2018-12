Riccardo Calder, de 22 anos, foi apanhado por câmaras de vigilância a agredir violentamente uma mulher de 24 anos num parque de estacionamento em Birmingham, Inglaterra.

As imagens que levaram à detenção do jogador do Aston Villa estão agora a ser divulgadas pela polícia local. O antigo jogador de futebol da Inglaterra Sub-17 foi condenado por agressão a nove meses de prisão no dia 12 de dezembro.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oQ1oiPnPCE8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

O ataque aconteceu depois de uma amiga ter, acidentalmente, batido no seu carro, segundo avança a BBC. As imagens mostram Calder confrontando a mulher no parque de estacionamento no dia 7 de maio. A mulher tinha batido no carro de Calder antes de estacionar. No vídeo, que foi usado em tribunal, a mulher pode ser vista a retirar o carro do estacionamento depois de Calder a ter ameaçado através da janela do lado do motorista.



A enfermeira estudantil de 24 anos de idade, em seguida, dirige-se para a frente colidindo uma segunda vez na parte traseira do Mercedes branco de Calder.



Riccardo lançou-se em direção à jovem, arrastando parcialmente a enfermeira estudantil de 24 anos do seu carro e atirando-a de volta para banco do condutor.