Jared Kushner, o homem do plano

Jared Kushner é judeu. E esse não é um pormenor na sua biografia. Os avós escaparam aos nazis, a família faz parte daquilo a que nos Estados Unidos se chamam "os construtores do Holocausto" – judeus que entraram no negócio da construção quando chegaram à América e aproveitaram as oportunidades do pós-guerra – e o pai chegou a financiar Benjamin Netanyahu.A religião é tão importante para Kushner que se Ivanka Trump não se tivesse convertido ao judaísmo, Jared não seria hoje o genro do Presidente norte-americano. A sua ambição é ficar na História como o judeu que resolveu décadas de conflito israelo-palestiniano. Mas as reações de repúdio nomundo árabe à sua solução mostram que talvez este não seja bem o "gran- de acordo" que Trump anunciou.