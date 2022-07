Já só há três candidatos à sucessão de Boris Johnson

Com a queda de Kemi Badenoch, resta a Rishi Sunak, a Liz Truss e a Penny Mordaunt lutar para poderem substituir o primeiro-ministro e líder do Partido Conservador britânico.

Kemi Badenoch, que já ocupou o cargo de ministra para as mulheres e a igualdade no Reino Unido, ficou para trás e perdeu a possibilidade de ser eleita como substituta de Boris Johnson. Sem a deputada de 42 anos na luta, resta a Penny Mordaunt e a Liz Truss unirem reforços para conseguirem destronar Rishi Sunak na votação interna do partido.