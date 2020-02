As autoridades de Saúde chinesas atualizaram este domingo o número de mortos devido ao novo coronavírus (Covid-19). Morreram já, apenas na China, 1.765. Foram também registados outros cinco mortos no resto do mundo, incluindo um turista chinês em França.





As autoridades de saúde desta região revelaram ainda que mais 1933 novos casos foram registados.

O último balanço emitido pela Comissão Nacional de Saúde dava dava conta de 1.665 na China e 1.670 a nível mundial. Isto representa um aumento de 100 mortes durante o domingo, apenas na província de Hubei.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.



Em Portugal, surgiram até agora nove situações suspeitas, mas nenhum caso se confirmou. Dois casos estão, atualmente, a ser investigados.

A OMS declarou, há duas semanas, o surto como uma emergência de saúde pública internacional face ao risco elevado de propagação do novo coronavírus (família de vírus que causa infeções respiratórias como a pneumonia) à escala global.

A emergência internacional implica a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.