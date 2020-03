Coronavírus: Governador de Nova Iorque declara estado de emergência

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, decidiu declarar o estado de emergência em virtude do surto de coronavírus. Nesta altura, são 76 os casos confirmados de infeção por covid-19 no estado, 11 deles mesmo na cidade.



A declaração do estado de emergência vai permitir ao governo local contratar trabalhadores para ajudar os departamentos de saúde locais no controlo dos pacientes que estão em quarentena. "É preciso que alguém bata à porta uma vez por dia", disse citado pela imprensa internacional.