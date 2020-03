França: Número de mortos por causa do coronavírus sobe para 16

O número de mortos por coronavírus em França subiu, este sábado, para 16. Os números divulgados pelas autoridades de saúde do país indicam ainda que há um total de 949 casos de infeção pelo Covid-19 . O último relatório tinha revelado 11 mortos e 716 casos confirmados, incluindo dois deputados da Assembleia Nacional.

O governo francês anunciou na sexta-feira o encerramento de creches e escolas por duas semanas nos departamentos de Oise (norte de Paris) e Alto Reno (no leste do país) para impedir a propagação do surto de Covid-19.

A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.