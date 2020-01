foi constituída arguida por má gestão e desvio de fundos durante o período em que esteve à frente da petrolífera estatal Sonangol e a sua vida empresarial sofreu várias alterações, com a saída de algumas empresas e o corte de relações comerciais de outras. Um consórcio de jornalismo de investigação, que inclui o Expresso e a SIC, revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo , que estarão na origem da fortuna da família.

The allegations which have been made against me over the last few days are extremely misleading and untrue



This is a very concentrated, orchestrated and well-coordinated political attack



I have engaged lawyers to take action against inaccurate defamatory reports and allegations