Em vários países árabes, os maridos podem divorciar-se das mulheres sem o seu consentimento. Desta forma, as mulheres ficam informadas sobre o seu estado civil.

As mulheres sauditas vão começar a ser notificadas através de mensagens de telemóvel, caso os seus maridos se divorciem delas. Desta forma, o governo saudita pretende proteger as mulheres de serem alvo de divórcio sem o seu consentimento.



Com esta medida, o executivo do príncipe herdeiro e líder de facto Mohammed bin Salman pretende assegurar que as mulheres sabem qual o seu estado civil, de forma a poderem ter direito a a pensão de alimentos.



"Os tribunais sauditas já começaram a enviar essas notificações (de divórcio). Este é um passo que procura proteger os direitos das mulheres", revela o ministério saudita, citado pela agência Reuters.



"Na maior parte dos países árabes, os homens podem simplesmente divorciar-se das suas mulheres", explicou à Reuters a ativista Suad Abu-Dayyeh, do Equality Now. "Pelo menos assim vão saber se estão divorciadas ou não. É um pequeno passo, mas é um passo na direção certa", explicou.



A medida entrou em vigor no domingo.



Em 2018, a Arábia Saudita terminou com a proibição que impedia as mulheres de conduzirem.